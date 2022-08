FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs Petrolub nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 37 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der vorerst fortbestehenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten insbesondere in Europa und China du?rfte das Fahrwasser zumindest in den kommenden sechs Monaten noch ziemlich rau bleiben, fuhr der Experte mit Blick auf mögliche mittelbare Gasmangellagen-Effekte diesseits des Atlantiks und die Gefahr weiterer Temporär-Lockdowns in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt fort./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 17:41 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 17:45 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.