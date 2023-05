FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs Petrolub nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Wegen gestiegener Kosten habe das operative Ergebnis (Ebit) nicht so stark wie der Umsatz zugelegt, doch die verbesserten Margen sollten bereits im Schlussquartal 2022 die Trendwende erreicht haben, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Schmierstoffhersteller sei zudem mit Blick auf die kommenden Monate zuversichtlich und habe die Jahresziele bestätigt./gl/mf;