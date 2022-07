FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 50 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Schmierstoffherstellers bleibe er mittel- bis längerfristig optimistisch, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristige Risiken sollten zwar nicht heruntergespielt werden, sie würden derzeit aber von Anlegern zu schwer gewogen. Mit Blick auf die am 29. Juli anstehenden Halbjahreszahlen fürchtet er dennoch, dass die Ebit-Marge weiter gesunken sein könnte./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 06:45 / CET



