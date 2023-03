MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Zahlen und einem Ausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Bei Letzterem setze der Schmierstoffhersteller zu Jahresbeginn üblicherweise auf Vorsicht, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Jahresziele deckten sich mit den Erwartungen, was ein positives Signal sei. Die Geschäftszahlen für 2022 seien ebenfalls erwartungsgemäß./bek/gl;