LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Gesamtmarkt in den USA zeige eine allgemein weiterhin positive Dynamik der wöchentlichen Umsätze mit generischen Injektionsprodukten, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/gl;