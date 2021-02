NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius SE von 60,40 auf 50,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der intrinsische Wert der einzelnen Bereiche des Medizinkonzerns werde am Markt weiter unterschätzt, allerdings sehe er schon seit zwei bis drei Jahren keinen Treiber, der dieses Wertepotenzial realisieren könne, bemängelte Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Immerhin scheine sich das Management nun angesichts der ausbleibenden Aktienkurssteigerungen darüber Gedanken zu machen, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um den Kurs zum laufen zu bringen./ajx/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 00:15 / GMT





