Fresenius 44.71 CHF 2.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Mit der Zusammenarbeit mit WuXi Biologics mache Fresenius einen Schritt ins goldene Zeitalter der Nachahmerpräparate für Biopharmazeutika, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Kooperation könne Fresenius das entsprechende Portfolio mehr als verdoppeln./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.