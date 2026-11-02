Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Mit der Zusammenarbeit mit WuXi Biologics mache Fresenius einen Schritt ins goldene Zeitalter der Nachahmerpräparate für Biopharmazeutika, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Kooperation könne Fresenius das entsprechende Portfolio mehr als verdoppeln./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.74 €
|
Abst. Kursziel*:
15.63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.48%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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15:58
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
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12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
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12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
11:22
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
|
11:00
|Fresenius baut Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten aus (AWP)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|44.61
|4.38%
Aktuelle Aktienanalysen
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