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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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02.11.2026 14:47:55

Fresenius SECo Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Mit der Zusammenarbeit mit WuXi Biologics mache Fresenius einen Schritt ins goldene Zeitalter der Nachahmerpräparate für Biopharmazeutika, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Kooperation könne Fresenius das entsprechende Portfolio mehr als verdoppeln./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.20 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47.74 € 		Abst. Kursziel*:
15.63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.48%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
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14:47 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:32 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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