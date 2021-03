NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE angesichts eines Führungswechsels bei der Tochter Kabi wegen unterschiedlicher Zukunftsvorstellungen des Managements auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Erstes Feedback von Konzernvertretern ließen keinen dramatischen Richtungswechsel erwarten, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Kabi-Chef Michael Sen verfüge aber über große Erfahrung im Gesundheitssektor./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 17:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.