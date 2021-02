NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fresenius SE nach einem Ausblick auf das laufende Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der corona-belastete Ausblick der Dialysetochter FMC für 2021 führe auch zu enttäuschenden Signalen des Medizinkonzerns, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das avisierte "mindestens stabile" Nettoergebnis liege deutlich unter den Erwartungen. Fresenius wolle dem schwierigen Umfeld nun mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität begegnen. Die Ziele für das Schlussquartal 2020 habe der Konzern ausweislich der veröffentlichten Eckdaten erreicht./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 04:52 / UTC





