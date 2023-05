NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach dem jüngsten Kapitalmarkttag der Infusionstochter Kabi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,60 Euro belassen. Kabi habe sowohl die kurz- als auch die mittelfristigen Ziele angehoben und zudem habe es weitere wichtige Aussagen zu den Margen und Aussichten gegeben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um Anleger zu überzeugen, müsse der Konzern aber wohl erst Beweise abliefern. Mit Blick auf die Dialysetochter FMC sieht er mittelfristig weiterhin Abwärtsrisiken./ck/tih;