ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Der Medizinhersteller und Krankenhausbetreiber habe mit den bereinigten Ergebniskennziffern positiv überrascht, was die Risiken für die bestätigten Jahresziele mindere, schrieb Analyst Graham Doyle am Dienstag in einer ersten Reaktion./gl/tih;