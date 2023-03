NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest kann verstehen, dass die Anleger enttäuscht sind, dass eine Abspaltung oder ein Verkauf der Dialysetochter FMC kurzfristig unwahrscheinlich ist. Der von Fresenius eingeschlagene, längerfristige Weg biete aber auch Chancen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vane-Tempest geht davon aus, dass Fresenius offiziell die Bedeutung von FMC weiter betonen wird. Alles andere wäre kontraproduktiv für die Bewertung der Tochter. Der Experte kappte seine Ergebnisschätzungen für Fresenius aufgrund von Zins- und Steuereffekten./ag/tih;