HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,95 Euro belassen. Trotz bestehender Probleme etwa bei der Dialysetochter FMC sollte der Quartalsbericht eine zunehmende Normalisierung der Geschäfte belegen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei weiterhin stark unterbewertet und habe klares Aufwertungspotenzial, sollte es die Probleme etwa auch bei der Generikatochter Kabi in den kommenden sechs bis zwölf Monaten nicht mehr geben./tav/edh



