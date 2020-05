NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE nach einem Gespräch mit Konzernverantwortlichen nach dem Quartalsbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie insgesamt ermutigt. Der Medizinkonzern bleibe optimistisch wegen der Vergütungsausfälle in Spanien, auch wenn Zeitpunkt und Höhe der Rückerstattungen unklar seien. Dubojova betonte, dass dieser Aspekt sich positiv auf ihre Schätzungen auswirken könnte. Zudem könnte das US-Geschäft für intravenöse Generika in der zweiten Aprilhälfte den Tiefpunkt erreicht haben./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 04:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.