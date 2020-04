HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 59,50 Euro belassen. Nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen reichlich Federn lassen musste, sieht Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie neuen Grund zur Hoffnung. Da wäre etwa das neue Krankenhausentlastungsgesetz, das den Betreibern unter anderem einen finanziellen Ausgleich für verschobene planbare Operationen und Behandlungen zukommen lässt. Zudem hätten jüngste Anleiheemissionen gezeigt, dass den Bad Homburgern der Kreditmarkt weit offen steht./kro/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.