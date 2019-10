HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74,80 Euro belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Tenor auf der anschließenden Telefonkonferenz des Krankenhausbetreibers sei ein wenig vorsichtiger gewesen mit Blick auf die Geschäfte der Ernährungssparte Kabi in Nordamerika im vierten Quartal und 2020./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.