NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17,10 Euro belassen. Vom Oktober-Tief habe sich der Kurs des Dialyseanbieters deutlich erholt, obwohl die Markterwartungen seitdem gefallen seien, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. In puncto Gewinnentwicklung könne 2023 den Tiefpunkt bedeuten, die Bewertung aber sei weit weg von der Talsohle. Er sieht für den Konsens Abwärtsrisiken./tih/edh;