NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC nach Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Angesichts anhaltender fundamentaler Herausforderungen des Dialysespezialisten sowie möglicher Hürden für höhere Behandlungserstattungen in den USA erschienen die Ziele für 2025 gewagt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für den Vorsteuergewinn 2025 liege gut zwölf Prozent unter der Konsensprognose./gl/edh;