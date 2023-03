NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Breite Zielspannen für das laufende Jahr zeugten von schlechter Berechenbarkeit, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach bislang gutem Lauf in diesem Jahr erachte er die Papiere als nicht billig./ag/tih;