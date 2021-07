NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Fresenius Mediacal Care (FMC) nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Auch wenn bekannt gewesen sei, dass die Vergleichsbasis für das zweite Quartal der Fresenius-Dialysetochter herausfordernd sein werde, sei der Rückgang des Überschusses dennoch höher als vom Konsens erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Freitag. Die Übersterblichkeit sei höher ausgefallen als er prognostiziert habe und dürfte auch im zweiten Halbjahr im Fokus bleiben/ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 01:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 01:36 / ET



