HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Sell" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Mit der geplanten Entflechtung vom Mutterkonzern Fresenius könne der Dialysespezialist zwar unabhängiger agieren, doch das operative Margenziel (Ebit) für 2025 liege deutlich über seinen langfristigen Erwartungen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Montag vorliegenden Studie. FMC werde in den USA wie die Konkurrenz weiter unter steigendem Preisdruck stehen./gl/tih;