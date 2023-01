HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) vor Jahreszahlen von 24 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für den Dialysekonzern dürfte 2023 nicht nur anhalten, sondern sogar noch stärker werden, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht weiterhin davon aus, dass sich der flächendeckende Einsatz von Glukose-Messsystemen negativ auf das Geschäft auswirken wird. Dies dürfte insbesondere in den USA die Dialyse-Nachfrage hemmen./tih/ajx;