ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Die für 2024 von der zuständigen Behörde vorgeschlagenen Erstattungssätze für Dialyse-Behandlungen in den USA beinhalteten eine moderate Anhebung und seien einigermaßen in Ordnung, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sprächen aber dafür, dass das obere Ende der Unternehmenszielspannen für 2025 eher nicht erreichbar ist./gl/ag;