ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für FMC vor den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das Management dürfte seine Prognosen für das Gesamtjahr beibehalten, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aktuell viele Unsicherheitsfaktoren für den Dialyseanbieter, etwa hinsichtlich der Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie und der staatlichen Unterstützung. Angesichts der schwer vorhersagbaren Entwicklung der Fresenius-Tochter bleibt der Experte lieber an der Seitenlinie, wenngleich die Aktie wenig anspruchsvoll bewertet sei./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.