NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69,50 Euro belassen. Die Unterstützung aus dem staatlichen Corona-Topf für die Gesundheitsbranche habe dem Dialyseanbieter geholfen, die Folgen der Pandemie in den ersten sechs Monaten des Jahres weitestgehend abzufedern, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man könne aber nicht dasselbe für das zweite Halbjahr erwarten. Denn die Diskussion in den USA darum, dass profitable Konzerne Gelder annehmen, könne eventuel FMC unter Druck setzen, dies nicht mehr zu tun./tav/jha/



