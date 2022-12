NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach einem erneuten Wechsel an der Führungsspitze des Dialyse-Anbieters auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Abgang der bisherigen Chefin Carla Kriwet nach nur zwei Monaten im Amt komme dann doch überraschend, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ck;