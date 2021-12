FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 61 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die heterogene europäische Medizinbranche habe sich in der Corona-Pandemie vergleichsweise robust gezeigt, auch wenn sie sich ihr nicht komplett habe entziehen können, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unternehmen hätten sich aber an das neue Umfeld angepasst, und der Corona-Gegenwind sollte 2022 allmählich nachlassen. Entsprechend rechnet Friedrichs im kommenden Jahr mit einer Wachstumsnormalisierung./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 07:01 / GMT





