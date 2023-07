NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28,60 Euro belassen. Die am 2. August anstehenden Quartalszahlen des Dialysespezialisten sollten eine anhaltende grundsätzliche Geschäftserholung belegen, die aber durch negative Währungseffeke beeinträchtigt worden sein sollte, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la;