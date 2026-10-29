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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung im Jahr 2027 nehme zu, schrieb Graham Doyle am Donnerstag anlässlich der finalen Erstattungsentscheidung für Dialysebehandlungen in den USA./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.