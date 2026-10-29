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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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29.10.2026 11:21:22

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

Fresenius Medical Care
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung im Jahr 2027 nehme zu, schrieb Graham Doyle am Donnerstag anlässlich der finalen Erstattungsentscheidung für Dialysebehandlungen in den USA./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Graham Doyle 		KGV*:
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