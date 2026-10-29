Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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29.10.2026 11:21:22
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Fresenius Medical Care
37.94 CHF 1.37%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung im Jahr 2027 nehme zu, schrieb Graham Doyle am Donnerstag anlässlich der finalen Erstattungsentscheidung für Dialysebehandlungen in den USA./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
41.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.26%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
41.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.49%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
12:13
|Sell-Analyse: UBS AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
|
28.10.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.10.26
|DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
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|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
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|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
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|06.08.26
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|Fresenius Medical Care Kaufen
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|13.03.26
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|DZ BANK
|03.12.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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