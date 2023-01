LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC vor Jahreszahlen von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Dialysekonzern hätten die Herausforderungen vor allem im US-Dienstleistungsgeschäft Bestand, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies werde nur zum Teil von besseren Vergütungsperspektiven in Europa aufgezehrt. Der Fokus liege auf dem Ausblick auf das Jahr 2023 - mit dem Risiko einer Verschlechterung./tih/mis;