NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat FMC mit einem Kursziel von 56 Euro und der Einstufung "Buy" in die Bewertung aufgenommen. Nach starken Abwärtsrevisionen der Ergebnisschätzungen seit 2020 könne es nun wieder aufwärts gehen, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der externe Kostendruck könne nachlassen und das neue Management des Dialyseanbieters lege den Fokus auf eine bessere operative Entwicklung./bek/tih;