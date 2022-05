HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat FMC nach einer hauseigenen Unternehmenskonferenz in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 82,20 Euro belassen. Gespräche mit dem Management hätten die Kernbotschaft enthalten, dass der Dialysespezialist die Corona-Pandemie inzwischen hinter sich wähnt, auch wenn sich deren Auswirkungen noch etliche Quartale bemerkbar machen dürften, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem entwickle sich die Kosteninflation wohl nicht schlimmer als bereits im Jahresausblick berücksichtigt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 09:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





