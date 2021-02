ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach den jüngsten Prognosen des Dialysespezialisten von 94 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der hohen Sterblichkeit von Dialysepatienten aufgrund der Corona-Pandemie sei er für die Fresenius-Tochter FMC vorsichtiger geworden, schrieb Analyst Whit Mayo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2021 und 2022 deutlich. Der Markt indes sei zu negativ, was das Jahr 2022 angehe. Das Chance/Risikoverhältnis sei attraktiv./ck/ajx



