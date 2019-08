LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter habe solide abgeschnitten, allerdings stünden aktuell andere Themen im Vordergrund, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Montag vorliegenden Studie. So sei das Unternehmen weiterhin hoch verschuldet. Daran sollte kurzfristig auch ein Verkauf der Beteiligung am Telekommunikationsanbieter Sunrise nichts ändern, da die Schweizer eventuell eine Kapitalerhöhung planten, die den Kurs belasten dürfte./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 04:00 / GMT



