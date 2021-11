NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet nach Zahlen und dem jüngsten Kapitalmarkttag von 17 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Ziel des Internet- und Telekomunternehmens liege für das Ebitda 2025 liege 20 Prozent über der Konsensschätzung von Visible Alpha, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen nun ebenfalls an. Der Experte bleibt beim Blick auf den deutschen Mobilfunkmarkt und hier vor allem die Entwicklung von sogenannten Resellern ohne eigenes Netz wie Freenet aber vorsichtig. Zudem liegt der Kurs deutlich über dem angehobenen Kursziel./ck/zb



