ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Polo Tang passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine eigenen Prognosen an den guten Jahresstart des Telekommunikationsanbieters an. Dass die Geschäfte gut liefen, sei aber in dem Kurs bereits eingepreist. Damit sei die Bewertung angesichts der längerfristigen strukturellen Problemthemen im Mobilfunkgeschäft wenig attraktiv./tav/ajx;