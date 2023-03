ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet mit Blick auf drohende Restriktionen für Huawei-Netzwerkkomponenten in deutschen Mobilfunknetzwerken auf "Neutral" belassen. Analyst Polo Tang geht in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass die hiesigen Telekommunikationsunternehmen nur kritische Komponenten des chinesischen Netzwerkausrüsters austauschen müssen. Freenet hat zudem kein eigenes Netz. Er hält selbst einen kompletten Verzicht auf Huawei-Teile für verkraftbar. Freenet habe sich zuletzt widerstandsfähig gezeigt. Doch er bleibe für das langfristige Geschäftsmodell vorsichtig./gl/mis;