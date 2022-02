FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet nach vorläufigen Geschäftszahlen von 26 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese hätten das obere Ende der vom Management in Aussicht gestellten Bandbreite leicht überboten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der erstmals formulierte Finanzausblick für 2022 prognostiziere weiteres Wachstum für den operativen Gewinn und die Barmittel./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 15:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 15:26 / MEZ



