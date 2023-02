FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Profitabilität des Internet- und Telekomanbieters steige stark an, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies stehe unter dem Einfluss von Kosteneinsparungen und einem besseren Geschäftsmix./tih/edh;