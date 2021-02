NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Freenet nach Eckdaten des Mobilfunkanbieters zum Schlussquartal 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,30 Euro belassen. Während die wichtigen Umsätze mit mobilen Diensten erwartungsgemäß ausgefallen seien, habe die Erlösentwicklung wegen der coronabedingten Lockdown-Maßnahmen insgesamt enttäuscht, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) sehe schwach aus. Der Ausblick auf 2021 sei solide./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 18:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 18:24 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.