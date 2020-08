NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter habe ein recht solides zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer ersten Reaktion am Dienstag. Besonders positiv hob er das "sehr starke" operative Ergebnis (Ebitda) hervor. Zudem sei das Unternehmen auf gutem Wege, zu seiner Dividendenpolitik eines Ausschüttungsvolumens von mindestens 80 Prozent des freien Barmittelflusses zurückzukehren./ck/he



