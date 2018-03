HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Freenet nach einer Investorenveranstaltung von 37 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch nach den jüngsten Geschäftszahlen eröffne eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So erscheine der Ausblick für 2018 auf den zweiten Blick solide. Der freie Mittelzufluss werde durch die Steuerlast gedrückt, allerdings sollte sich das ab 2019 wieder normalisieren./mis/ajx



Datum der Analyse: 08.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.