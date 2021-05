LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 39 auf 44 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Nachdem die Zahlen zum ersten Quartal nicht größer überrascht hätten, gehe der Flughafenbetreiber nun von einer Erholung des Flugverkehrs von Juni an aus und mit einer Beschleunigung zum Beginn des dritten Quartals, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie passte ihre Schätzungen über das Verkehrsaufkommen an, ließ aber ihre Kostenprognosen weitgehend unverändert./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 20:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 04:00 / GMT



