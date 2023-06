NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Mit der Erholung der Verkehrszahlen im Mai in Frankfurt gegenüber 2019 liege man in der unteren Hälfte der Zielspanne, schrieb Analyst Graham Hunt am Mittwoch. Die Entwicklung auf den internationalen Flughäfen sei durchwachsen. Hunt bleibt insgesamt skeptisch mit Blick auf Kosten und Kapazitätsbeschränkungen./ag/ajx;