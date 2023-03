NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Fraport nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen, sei aber 2 Prozent niedriger als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Beim Ausblick des Flughafenbetreibers auf 2023 habe selbst das obere Ende der Ebitda-Zielspanne ihre Prognose verfehlt./edh/tih;