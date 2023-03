NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Frankfurter hätten im vierten Quartal zwar besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analystin Elodie Rall am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick reiße den Markt aber sicher nicht vom Hocker./ag/mis;