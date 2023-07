FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fraport auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 60 Euro belassen. Die Tourismusbranche erhole sich vom Covid-19-Einbruch, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten blieben positiv und die Reiselust hoch. Bei dem Flughafenbetreiber Fraport sei ab 2025 dank anhaltendem Aufschwung wieder ein positiver Free Cashflow in Sicht./tih/he;