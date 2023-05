FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 60 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber sei weitgehend planmäßig und ohne größere Überraschungen in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei zeigten die Verkehrszahlen einschließlich der vorläufigen April-Zahlen, dass sich die internationalen Portfolio-Flughäfen im Hinblick auf das Passagieraufkommen etwas dynamischer erholen als Frankfurt. Dies sei unter anderem auf die stärkere Abhängigkeit Frankfurts vom sich langsamer erholenden Geschäftsreiseverkehr zurückzuführen./la/edh;