DÜSSELDORF (dpa-AFX Analyser) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das dritte Quartal habe sich leicht besser als von ihm erwartet entwickelt, schrieb Analyst Stephan Bauer in einer Studie am Mittwoch. Die bestätigten Jahresziele seien nach der soliden Entwicklung der Geschäfte in den vergangenen neun Monaten keine Überraschung mehr gewesen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 08:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 08:59 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.