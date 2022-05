FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Flughafenbetreiber habe trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg eine weitere Erholung des operativen Geschäfts verzeichnet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Finanzergebnis aber sei von zwei wesentlichen Sondereffekten geprägt gewesen, wobei eine Wertberichtigung auf eine Darlehnsforderung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine deutlich belastet habe. Hier bestünden weiterhin Risiken./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 15:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 15:47 / MESZ



